Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9584 (La Iglesia) y las letras son: D K P X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 30 de junio

1° 9584 11° 9076 2° 7854 12° 3529 3° 3728 13° 5558 4° 4382 14° 6164 5° 3439 15° 0302 6° 7704 16° 6274 7° 5632 17° 2364 8° 2394 18° 4195 9° 7184 19° 4337 10° 0711 20° 3572

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 30 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 30 de junio. A la cabeza salió el número 8876 - Las Llamas.

1° 8876 11° 8793 2° 6256 12° 8314 3° 7222 13° 7330 4° 8953 14° 1180 5° 6039 15° 3888 6° 8903 16° 2792 7° 0394 17° 4172 8° 3064 18° 7997 9° 2850 19° 7681 10° 2539 20° 7667

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia suele representar búsqueda de guía espiritual, consuelo y esperanza ante dudas o miedos.

También puede indicar necesidad de comunidad, perdón o reconciliación y el deseo de recuperar valores y equilibrio interior.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas suele reflejar paciencia, resistencia y la capacidad de llevar responsabilidades con serenidad, además de curiosidad ante lo nuevo.

Si Las Llamas están mansas indica cooperación y avances; si escupen o atacan, advierte conflictos y necesidad de poner límites; guiarlas sugiere liderazgo y progreso constante.