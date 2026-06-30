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Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9584 (La Iglesia) y las letras son: D K P X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 30 de junio

 1°9584 11°9076 
 7854  12°3529
 3°3728  13°5558 
 4382  14°6164 
 3439  15°0302 
 6°7704  16°6274
 5632  17°2364 
 2394  18°4195 
 7184  19°4337 
 10°0711  20°3572 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 30 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 30 de junio. A la cabeza salió el número 8876 - Las Llamas.

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 1°8876 11°8793 
 6256   12°8314
 3°7222  13°7330 
 8953  14°1180 
 6039  15°3888 
 6°8903  16°2792
 0394  17°4172 
 3064  18°7997 
 2850  19°7681 
 10°2539  20°7667 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia suele representar búsqueda de guía espiritual, consuelo y esperanza ante dudas o miedos.

También puede indicar necesidad de comunidad, perdón o reconciliación y el deseo de recuperar valores y equilibrio interior.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas suele reflejar paciencia, resistencia y la capacidad de llevar responsabilidades con serenidad, además de curiosidad ante lo nuevo.

Si Las Llamas están mansas indica cooperación y avances; si escupen o atacan, advierte conflictos y necesidad de poner límites; guiarlas sugiere liderazgo y progreso constante.