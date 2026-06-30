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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4336 (La Manteca) y las letras son: E O C Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 30 de junio

 1°4336 11°7612 
 0685  12°1945
 3°7607  13°6966 
 8655  14°5567 
 4255  15°5582 
 6°9971  16°6000
 8767  17°6178 
 9662  18°9957 
 7735  19°2274 
 10°2045  20°0850 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 30 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 30 de junio. A la cabeza salió el número 9383 - Mal Tiempo.

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 1°9383 11°4484 
 8139   12°7455
 3°9283  13°7083 
 3443  14°4582 
 8413  15°7248 
 6°0057  16°4910
 6962  17°1564 
 3827  18°3529 
 0454  19°5751 
 10°5051  20°4961 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca simboliza abundancia y confort, indicando facilidad y bienestar en tu vida.

Si La Manteca está rancia, se derrite o es excesiva, advierte de indulgencia y malas decisiones, invitando al equilibrio.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo refleja tensiones internas e incertidumbre. Tormentas y vientos señalan conflictos y cambios bruscos.

La lluvia sugiere tristeza pero también limpieza emocional. Si el cielo se aclara, anuncia alivio y soluciones cercanas.