El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4336 (La Manteca) y las letras son: E O C Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 30 de junio

1° 4336 11° 7612 2° 0685 12° 1945 3° 7607 13° 6966 4° 8655 14° 5567 5° 4255 15° 5582 6° 9971 16° 6000 7° 8767 17° 6178 8° 9662 18° 9957 9° 7735 19° 2274 10° 2045 20° 0850

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 30 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 30 de junio. A la cabeza salió el número 9383 - Mal Tiempo.

1° 9383 11° 4484 2° 8139 12° 7455 3° 9283 13° 7083 4° 3443 14° 4582 5° 8413 15° 7248 6° 0057 16° 4910 7° 6962 17° 1564 8° 3827 18° 3529 9° 0454 19° 5751 10° 5051 20° 4961

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca simboliza abundancia y confort, indicando facilidad y bienestar en tu vida.

Si La Manteca está rancia, se derrite o es excesiva, advierte de indulgencia y malas decisiones, invitando al equilibrio.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo refleja tensiones internas e incertidumbre. Tormentas y vientos señalan conflictos y cambios bruscos.

La lluvia sugiere tristeza pero también limpieza emocional. Si el cielo se aclara, anuncia alivio y soluciones cercanas.