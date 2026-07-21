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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2612 (Soldado) y las letras son: O D L Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

 1°2612 11°8932 
 0253  12°1510
 3°1819  13°6240 
 5413  14°3326 
 1752  15°2175 
 6°8995  16°6375
 3892  17°9033 
 9788  18°0959 
 7620  19°6161 
 10°7885  20°6048 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 5998 - Lavandera.

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 1°5998 11°7166 
 0048   12°9998
 3°9299  13°3899 
 6790  14°1372 
 8942  15°7990 
 6°0738  16°2024
 5128  17°8452 
 3203  18°1326 
 2454  19°7746 
 10°6746  20°0063 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.

También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.