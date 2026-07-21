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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2612 (Soldado) y las letras son: O D L Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio
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|2612
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|8932
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|0253
|12°
|1510
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|1819
|13°
|6240
|4°
|5413
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|3326
|5°
|1752
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|2175
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|8995
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|6375
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|3892
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|9033
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|9788
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|0959
|9°
|7620
|19°
|6161
|10°
|7885
|20°
|6048
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 20 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 5998 - Lavandera.
|1°
|5998
|11°
|7166
|2°
|0048
|12°
|9998
|3°
|9299
|13°
|3899
|4°
|6790
|14°
|1372
|5°
|8942
|15°
|7990
|6°
|0738
|16°
|2024
|7°
|5128
|17°
|8452
|8°
|3203
|18°
|1326
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|2454
|19°
|7746
|10°
|6746
|20°
|0063
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.
También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.
Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.