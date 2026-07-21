La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2612 (Soldado) y las letras son: O D L Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

1° 2612 11° 8932 2° 0253 12° 1510 3° 1819 13° 6240 4° 5413 14° 3326 5° 1752 15° 2175 6° 8995 16° 6375 7° 3892 17° 9033 8° 9788 18° 0959 9° 7620 19° 6161 10° 7885 20° 6048

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 5998 - Lavandera.

1° 5998 11° 7166 2° 0048 12° 9998 3° 9299 13° 3899 4° 6790 14° 1372 5° 8942 15° 7990 6° 0738 16° 2024 7° 5128 17° 8452 8° 3203 18° 1326 9° 2454 19° 7746 10° 6746 20° 0063

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.

También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.