Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6473 (Hospital) y las letras son: G G R V.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

1° 6473 11° 4697 2° 2421 12° 0179 3° 0882 13° 4034 4° 2574 14° 5069 5° 7298 15° 7612 6° 6025 16° 9967 7° 9270 17° 7404 8° 6728 18° 5065 9° 9355 19° 6610 10° 8430 20° 0074

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 4660 - La Virgen.

1° 4660 11° 8751 2° 9772 12° 2683 3° 9233 13° 5202 4° 3967 14° 6863 5° 9552 15° 0150 6° 2289 16° 1709 7° 3004 17° 5488 8° 2569 18° 8526 9° 5012 19° 6035 10° 9698 20° 7653

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación y descanso, ya sea física o emocional. Tu mente te pide atender heridas, hábitos o situaciones pendientes.

También puede señalar búsqueda de apoyo o miedo a la vulnerabilidad y a los cambios. Si el ambiente es ordenado sugiere recuperación; si es caótico, estrés y alerta.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.

Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.