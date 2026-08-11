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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6473 (Hospital) y las letras son: G G R V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

 1°6473 11°4697 
 2421  12°0179
 3°0882  13°4034 
 2574  14°5069 
 7298  15°7612 
 6°6025  16°9967
 9270  17°7404 
 6728  18°5065 
 9355  19°6610 
 10°8430  20°0074 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 4660 - La Virgen.

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 1°4660 11°8751 
 9772   12°2683
 3°9233  13°5202 
 3967  14°6863 
 9552  15°0150 
 6°2289  16°1709
 3004  17°5488 
 2569  18°8526 
 5012  19°6035 
 10°9698  20°7653 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación y descanso, ya sea física o emocional. Tu mente te pide atender heridas, hábitos o situaciones pendientes.

También puede señalar búsqueda de apoyo o miedo a la vulnerabilidad y a los cambios. Si el ambiente es ordenado sugiere recuperación; si es caótico, estrés y alerta.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.

Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.