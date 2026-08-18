La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7912 (Soldado) y las letras son: B C G V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 17 de agosto

1° 7912 11° 6334 2° 7772 12° 2927 3° 3218 13° 1086 4° 3944 14° 4780 5° 2814 15° 2244 6° 5449 16° 8890 7° 5473 17° 3511 8° 4527 18° 0010 9° 6777 19° 5583 10° 0533 20° 3744

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 17 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 17 de agosto. A la cabeza salió el número 0690 - El Miedo.

1° 0690 11° 7586 2° 3513 12° 5655 3° 8575 13° 3837 4° 5545 14° 9618 5° 6422 15° 0168 6° 7456 16° 2034 7° 9645 17° 0216 8° 7083 18° 2965 9° 9708 19° 2468 10° 6189 20° 7187

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un Soldado suele simbolizar disciplina, protección y sentido del deber; puede indicar la necesidad de fijar límites o asumir responsabilidades.

Si el Soldado está en combate, refleja conflictos internos o estrés; si aparece en calma, sugiere orden, lealtad y preparación para afrontar desafíos.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna, inseguridad o estrés acumulado; te invita a reconocer lo que te abruma y a recuperar sensación de control.

Si en el sueño enfrentas ese miedo, indica crecimiento y resolución; si te paraliza, sugiere evasión y la necesidad de apoyo o cambios concretos.