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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7912 (Soldado) y las letras son: B C G V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 17 de agosto

 1°7912 11°6334 
 7772  12°2927
 3°3218  13°1086 
 3944  14°4780 
 2814  15°2244 
 6°5449  16°8890
 5473  17°3511 
 4527  18°0010 
 6777  19°5583 
 10°0533  20°3744 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 17 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 17 de agosto. A la cabeza salió el número 0690 - El Miedo.

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 1°0690 11°7586 
 3513   12°5655
 3°8575  13°3837 
 5545  14°9618 
 6422  15°0168 
 6°7456  16°2034
 9645  17°0216 
 7083  18°2965 
 9708  19°2468 
 10°6189  20°7187 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un Soldado suele simbolizar disciplina, protección y sentido del deber; puede indicar la necesidad de fijar límites o asumir responsabilidades.

Si el Soldado está en combate, refleja conflictos internos o estrés; si aparece en calma, sugiere orden, lealtad y preparación para afrontar desafíos.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna, inseguridad o estrés acumulado; te invita a reconocer lo que te abruma y a recuperar sensación de control.

Si en el sueño enfrentas ese miedo, indica crecimiento y resolución; si te paraliza, sugiere evasión y la necesidad de apoyo o cambios concretos.