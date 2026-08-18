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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 17 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este lunes, 17 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8391 - Excusado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto

 1°8391 11°1928
 7063  12°0277
 3°2208 13°7631 
 9325  14°0680 
 9657  15°9626 
 6°4820  16°9249
 2086  17°6424 
 8688  18°1699 
 1122  19°9900 
 10°6421 20°0240 

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar cargas emocionales y soltar lo que ya no te sirve.

Si está sucio o atascado, puede reflejar vergüenza, límites personales invadidos o dificultad para expresar lo que sientes.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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