Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 17 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.
En este lunes, 17 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8391 - Excusado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto
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|2208
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|7631
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|9325
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|0680
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|9657
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|9626
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|4820
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|9249
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|2086
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|6424
|8°
|8688
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|1699
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|1122
|19°
|9900
|10°
|6421
|20°
|0240
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar cargas emocionales y soltar lo que ya no te sirve.
Si está sucio o atascado, puede reflejar vergüenza, límites personales invadidos o dificultad para expresar lo que sientes.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.