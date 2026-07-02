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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1801 (Agua) y las letras son: N Q Z Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

 1°1801 11°2665 
 9796  12°0005
 3°5903  13°6951 
 8535  14°5574 
 5688  15°1465 
 6°5846  16°5769
 7297  17°5179 
 7664  18°9829 
 4583  19°3737 
 10°7428  20°0201 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 1679 - Ladrón.

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 1°1679 11°0721 
 0213   12°9448
 3°2777  13°9235 
 5139  14°2167 
 2799  15°8775 
 6°9155  16°0190
 2588  17°3993 
 0269  18°6013 
 7790  19°9138 
 10°0230  20°4844 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele simbolizar tus emociones: agua clara indica calma y renovación y agua turbia señala confusión o preocupaciones.

Si el agua está tranquila sugiere estabilidad; si está agitada, cambios intensos o desbordamiento emocional.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, vulnerabilidad o falta de control. Indica preocupación por tu seguridad, tus recursos o tus límites.

También puede simbolizar culpa o sentir que alguien te roba tiempo, energía o reconocimiento. Invita a revisar en quién confías y qué necesitas proteger.