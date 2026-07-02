El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1801 (Agua) y las letras son: N Q Z Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

1° 1801 11° 2665 2° 9796 12° 0005 3° 5903 13° 6951 4° 8535 14° 5574 5° 5688 15° 1465 6° 5846 16° 5769 7° 7297 17° 5179 8° 7664 18° 9829 9° 4583 19° 3737 10° 7428 20° 0201

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 1679 - Ladrón.

1° 1679 11° 0721 2° 0213 12° 9448 3° 2777 13° 9235 4° 5139 14° 2167 5° 2799 15° 8775 6° 9155 16° 0190 7° 2588 17° 3993 8° 0269 18° 6013 9° 7790 19° 9138 10° 0230 20° 4844

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele simbolizar tus emociones: agua clara indica calma y renovación y agua turbia señala confusión o preocupaciones.

Si el agua está tranquila sugiere estabilidad; si está agitada, cambios intensos o desbordamiento emocional.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, vulnerabilidad o falta de control. Indica preocupación por tu seguridad, tus recursos o tus límites.

También puede simbolizar culpa o sentir que alguien te roba tiempo, energía o reconocimiento. Invita a revisar en quién confías y qué necesitas proteger.