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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1801 (Agua) y las letras son: N Q Z Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio
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|1801
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|2665
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|9796
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|0005
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|5903
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|6951
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|8535
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|5574
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|5688
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|1465
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|5846
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|7297
|17°
|5179
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|7664
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|9829
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|4583
|19°
|3737
|10°
|7428
|20°
|0201
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 2 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 1679 - Ladrón.
|1°
|1679
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|0721
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|0213
|12°
|9448
|3°
|2777
|13°
|9235
|4°
|5139
|14°
|2167
|5°
|2799
|15°
|8775
|6°
|9155
|16°
|0190
|7°
|2588
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|3993
|8°
|0269
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|6013
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|7790
|19°
|9138
|10°
|0230
|20°
|4844
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua suele simbolizar tus emociones: agua clara indica calma y renovación y agua turbia señala confusión o preocupaciones.
Si el agua está tranquila sugiere estabilidad; si está agitada, cambios intensos o desbordamiento emocional.
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, vulnerabilidad o falta de control. Indica preocupación por tu seguridad, tus recursos o tus límites.
También puede simbolizar culpa o sentir que alguien te roba tiempo, energía o reconocimiento. Invita a revisar en quién confías y qué necesitas proteger.