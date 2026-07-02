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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8316 (Anillo) y las letras son: C F J L.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

 1°8316 11°4393 
 7679  12°9858
 3°6610  13°4243 
 3961  14°1378 
 0416  15°5752 
 6°1052  16°1383
 3836  17°6810 
 3674  18°2183 
 6053  19°3586 
 10°7720  20°3511 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 5573 - Hospital.

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 1°5573 11°3080 
 9774   12°4139
 3°9832  13°1558 
 0105  14°4540 
 8784  15°1070 
 6°7667  16°5327
 1218  17°9790 
 5001  18°3973 
 1765  19°5295 
 10°2710  20°9605 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; puede aludir a relaciones, acuerdos o deseo de estabilidad.

Si el anillo brilla indica éxito y seguridad; si está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, conflictos o presión en el vínculo.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación, descanso o atención emocional. Indica que buscas apoyo para curar heridas físicas o del alma.

También puede señalar preocupación por la salud, miedo a la vulnerabilidad o una etapa de cambio y recuperación. Te invita a cuidarte y pedir ayuda cuando la necesites.