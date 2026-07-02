Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8316 (Anillo) y las letras son: C F J L.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

1° 8316 11° 4393 2° 7679 12° 9858 3° 6610 13° 4243 4° 3961 14° 1378 5° 0416 15° 5752 6° 1052 16° 1383 7° 3836 17° 6810 8° 3674 18° 2183 9° 6053 19° 3586 10° 7720 20° 3511

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 5573 - Hospital.

1° 5573 11° 3080 2° 9774 12° 4139 3° 9832 13° 1558 4° 0105 14° 4540 5° 8784 15° 1070 6° 7667 16° 5327 7° 1218 17° 9790 8° 5001 18° 3973 9° 1765 19° 5295 10° 2710 20° 9605

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; puede aludir a relaciones, acuerdos o deseo de estabilidad.

Si el anillo brilla indica éxito y seguridad; si está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, conflictos o presión en el vínculo.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación, descanso o atención emocional. Indica que buscas apoyo para curar heridas físicas o del alma.

También puede señalar preocupación por la salud, miedo a la vulnerabilidad o una etapa de cambio y recuperación. Te invita a cuidarte y pedir ayuda cuando la necesites.