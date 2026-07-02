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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0772 (Sorpresa) y las letras son: B G M R.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio
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|0772
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|2831
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|6362
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|1862
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|7518
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|9592
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|4079
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|3599
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|9088
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|0618
|6°
|0138
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|2723
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|1551
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|5529
|8°
|8679
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|8468
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|9405
|19°
|8073
|10°
|2136
|20°
|7231
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 2 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 2840 - El Cura.
|1°
|2840
|11°
|4771
|2°
|6615
|12°
|0121
|3°
|2673
|13°
|4102
|4°
|4559
|14°
|9334
|5°
|6990
|15°
|0232
|6°
|0937
|16°
|2626
|7°
|9583
|17°
|3691
|8°
|0512
|18°
|2517
|9°
|5763
|19°
|1080
|10°
|4819
|20°
|9788
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa sugiere cambios inesperados o noticias que alterarán tu rutina. Tu mente se prepara para lo imprevisto, ya sea positivo o desafiante.
Si la sorpresa es agradable, apunta a oportunidades y entusiasmo. Si es incómoda, refleja ansiedad, miedo a perder el control o necesidad de mayor preparación.
¿Qué significa soñar con el cura?
Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía moral, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar deseo de consejo espiritual o claridad ante una decisión importante.
Si el cura aparece sereno, sugiere paz y apoyo; si es severo o distante, indica culpa, juicios internos o miedo a fallar a tus principios. El contexto del sueño afina el mensaje personal.