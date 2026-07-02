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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0772 (Sorpresa) y las letras son: B G M R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

 1°0772 11°2831 
 6362  12°1862
 3°7518  13°9592 
 4079  14°3599 
 9088  15°0618 
 6°0138  16°2723
 1551  17°5529 
 8679  18°8468 
 9405  19°8073 
 10°2136  20°7231 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 2840 - El Cura.

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 1°2840 11°4771 
 6615   12°0121
 3°2673  13°4102 
 4559  14°9334 
 6990  15°0232 
 6°0937  16°2626
 9583  17°3691 
 0512  18°2517 
 5763  19°1080 
 10°4819  20°9788 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa sugiere cambios inesperados o noticias que alterarán tu rutina. Tu mente se prepara para lo imprevisto, ya sea positivo o desafiante.

Si la sorpresa es agradable, apunta a oportunidades y entusiasmo. Si es incómoda, refleja ansiedad, miedo a perder el control o necesidad de mayor preparación.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía moral, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar deseo de consejo espiritual o claridad ante una decisión importante.

Si el cura aparece sereno, sugiere paz y apoyo; si es severo o distante, indica culpa, juicios internos o miedo a fallar a tus principios. El contexto del sueño afina el mensaje personal.