Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0772 (Sorpresa) y las letras son: B G M R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

1° 0772 11° 2831 2° 6362 12° 1862 3° 7518 13° 9592 4° 4079 14° 3599 5° 9088 15° 0618 6° 0138 16° 2723 7° 1551 17° 5529 8° 8679 18° 8468 9° 9405 19° 8073 10° 2136 20° 7231

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 2840 - El Cura.

1° 2840 11° 4771 2° 6615 12° 0121 3° 2673 13° 4102 4° 4559 14° 9334 5° 6990 15° 0232 6° 0937 16° 2626 7° 9583 17° 3691 8° 0512 18° 2517 9° 5763 19° 1080 10° 4819 20° 9788

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa sugiere cambios inesperados o noticias que alterarán tu rutina. Tu mente se prepara para lo imprevisto, ya sea positivo o desafiante.

Si la sorpresa es agradable, apunta a oportunidades y entusiasmo. Si es incómoda, refleja ansiedad, miedo a perder el control o necesidad de mayor preparación.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía moral, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar deseo de consejo espiritual o claridad ante una decisión importante.

Si el cura aparece sereno, sugiere paz y apoyo; si es severo o distante, indica culpa, juicios internos o miedo a fallar a tus principios. El contexto del sueño afina el mensaje personal.