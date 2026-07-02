La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4264 (Llanto) y las letras son: O M R S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

1° 4264 11° 7847 2° 8701 12° 5343 3° 5957 13° 0539 4° 7227 14° 8939 5° 8983 15° 8448 6° 5394 16° 4001 7° 3179 17° 2046 8° 0648 18° 9573 9° 8667 19° 5043 10° 2386 20° 8806

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 2737 - El Dentista.

1° 2737 11° 0455 2° 4872 12° 0501 3° 6262 13° 6559 4° 2841 14° 3563 5° 2141 15° 2726 6° 4746 16° 5098 7° 3663 17° 7298 8° 2050 18° 3381 9° 4789 19° 6511 10° 0741 20° 5539

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con Llanto suele indicar liberación emocional y necesidad de desahogo. Puede reflejar estrés acumulado o tristeza que buscas procesar y sanar.

Si lloras tú, sugiere vulnerabilidad y un llamado a pedir apoyo; si ves a otros llorar, apunta a empatía o a conflictos ajenos que te afectan. El contexto y cómo te sientes al despertar orientan el significado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele señalar preocupación por tu salud, tu imagen o la necesidad de reparar algo en tu vida.

Si la visita es tranquila, indica apoyo y soluciones cercanas; si es tensa o dolorosa, revela miedos y evasión de decisiones o conversaciones necesarias.