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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4264 (Llanto) y las letras son: O M R S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

 1°4264 11°7847 
 8701  12°5343
 3°5957  13°0539 
 7227  14°8939 
 8983  15°8448 
 6°5394  16°4001
 3179  17°2046 
 0648  18°9573 
 8667  19°5043 
 10°2386  20°8806 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 2737 - El Dentista.

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 1°2737 11°0455 
 4872   12°0501
 3°6262  13°6559 
 2841  14°3563 
 2141  15°2726 
 6°4746  16°5098
 3663  17°7298 
 2050  18°3381 
 4789  19°6511 
 10°0741  20°5539 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con Llanto suele indicar liberación emocional y necesidad de desahogo. Puede reflejar estrés acumulado o tristeza que buscas procesar y sanar.

Si lloras tú, sugiere vulnerabilidad y un llamado a pedir apoyo; si ves a otros llorar, apunta a empatía o a conflictos ajenos que te afectan. El contexto y cómo te sientes al despertar orientan el significado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele señalar preocupación por tu salud, tu imagen o la necesidad de reparar algo en tu vida.

Si la visita es tranquila, indica apoyo y soluciones cercanas; si es tensa o dolorosa, revela miedos y evasión de decisiones o conversaciones necesarias.