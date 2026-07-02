La obra en la Provincia de Buenos Aires alcanza un tramo muy transitado.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está llevando a cabo obras de remodelación de uno de los tramos más importantes de la Ruta 11. Este proyecto transcurre entre dos de los partidos más frecuentados de la Costa Atlántica y tiene como objetivo primario la mejora de la seguridad vial y la agilización del tránsito en una región de elevada demanda turística.

Los trabajos contarán con financiación por parte del oficialismo bonaerense y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abarcando un total de 72,4 kilómetros. No obstante, el cronograma de ejecución está estipulado para finalizar en el año 2026 .

La ruta 11 acompaña recorre la costa atlántica casi entera. AmigosViajeros

¿Qué proyecto vial en la Costa Atlántica será ampliado?

La obra implicará la incorporación de un carril por sentido con el objetivo de optimizar la fluidez del tráfico y disminuir los riesgos de accidentes en un área con una historia de congestión, particularmente durante la temporada alta .

El tramo de la Ruta 11 que se transformará en autovía abarca casi 100 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita , justo un partido antes de General Pueyrredón. Esto representa una parte del recorrido costero que se extiende desde Pinamar a Miramar y que atravesará Mar del Plata.

Obras en la Costa Atlántica: acceso norte de Villa Gesell y rotonda de Las Gaviotas

La obra dio inicio en el verano de 2024 . En la actualidad, se encuentran habilitados para el tránsito 12 kilómetros de la autovía. Posteriormente, se realizaron la inauguración del acceso norte de Villa Gesell y de la rotonda de ingreso a Las Gaviotas.

La obra en la Ruta 11 se culminará en 2026.

La nueva autovía Villa Gesell - Mar Chiquita: conexión y recreación para el futuro.

El proyecto de la autovía se estructura en dos secciones fundamentales:

Canal 5 - Mar Chiquita: Esta sección, de 33 kilómetros, se extiende desde Canal 5 hasta Mar Chiquita.

Villa Gesell - Canal 5: Este tramo de 39,4 kilómetros, que va desde la rotonda de acceso principal a Villa Gesell hasta Canal 5.

Se estima que la finalización total de los 72,4 kilómetros de autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita se concretará entre mediados y fines de 2026. Estos plazos se deben a la dificultad de la obra que incluye las siguientes problemáticas :

construcción de nuevos carriles,

pasos de fauna,

alcantarillas

puentes para mejorar el drenaje de la zona.

También se proyectan tres espacios de recreo al costado de la ruta y refugios para pasajeros de transporte público .

Lo que queda de la obra

La extensión de la autovía de comunicación inicia en el Faro de Mar del Plata y alcanza hasta Mar del Sur, abarcando 63,4 kilómetros que presentan gran parte del trayecto con vista al mar. Algunos tramos se encuentran bien conservados, mientras otros, a pesar de recientes intervenciones, comienzan a mostrar signos de desgaste.

La construcción de la autovía exige una inversión superior a los 203.000 millones de pesos . Dichos fondos provienen del Gobierno bonaerense y de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mejoras en la Ruta 11: seguridad, tecnología y turismo en auge

La remodelación de la Ruta 11 no solo busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, sino que también contempla la instalación de tecnología de monitoreo en tiempo real para optimizar el flujo vehicular. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan más amplio del Gobierno provincial para modernizar la infraestructura en áreas de alta circulación, lo que permitirá una mejor respuesta ante emergencias y situaciones de congestión.

Los trabajos realizados hasta ahora han permitido habilitar tramos cruciales para el tráfico en la región y se prevé que durante la temporada alta de turismo se puedan ver resultados inmediatos en la reducción de las congestiones habituales. Con la implementación de estas mejoras, la administración espera brindar mayor seguridad a los usuarios y fomentar un crecimiento sostenible del turismo en la Costa Atlántica.