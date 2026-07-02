Debido al aumento en las deudas con tarjeta de crédito, más del 50% de los usuarios activos opta por pagar el mínimo impuesto por el banco. Sin embargo, si esta tendencia continúa, puede generar una acumulación que perjudica gravemente la situación financiera de los clientes.

Actualmente, las tasas punitorias con CFTEA (con IVA) por no abonar el total superan el 100% en muchas entidades, lo que origina que los intereses acumulados generen un volumen de deuda insostenible y difícil de refinanciar.

Frente a este contexto, muchos usuarios se interrogan qué sucede si no abonan la deuda y si esta perderá vigencia tras un límite de tiempo.

Solo en 2025, se estima que un 65% de los hogares contrajo entre dos y tres deudas, el 23% solamente una y el 12% más de tres. Esto responde a la necesidad de obtener nuevos créditos para saldar deudas vigentes que continúan en aumento.

Fuente: narrativas-spin-ar

¿Qué consecuencias tiene no pagar la tarjeta de crédito?

La Ley de Tarjetas de Crédito estableció los términos que regularán las obligaciones financieras. Al expirar dichos plazos, el acreedor no podrá iniciar una demanda para su cobro.

Si un individuo opta por cesar el pago de la deuda, los datos negativos en el Veraz permanecerán por un período máximo de 5 años. Si se regulariza la situación después de transcurrido este término, el historial se mantendrá actualizado durante los dos años posteriores a la fecha de pago.

Plazos para reclamar acciones judiciales bajo la Ley de Tarjetas de Crédito

Según el artículo 47 de la Ley de Tarjetas de Crédito, los plazos establecidos son:

1 año para acciones ejecutivas , mediante el reclamo judicial.

3 años para acciones ordinarias, por la vía judicial común.

¿Qué sucede con una deuda cuando prescribe y su impacto en tu historial crediticio?

No existe una fecha de vencimiento que “elimine” una deuda anterior, sino que el banco pierde el derecho legal a reclamarla tras 1 o 3 años, dependiendo de la vía.

Puedes pagarla de forma voluntaria incluso después de que haya prescrito, pero eso seguirá impactando tu historial crediticio por un tiempo, ya que seguirá apareciendo en Veraz, aunque no se pueda iniciar un juicio si han pasado los plazos establecidos.

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Consecuencias de no realizar el pago de la tarjeta de crédito

Es esencial reconocer que las deudas pueden ser vendidas a grupos prestamistas o fondos buitre de tarjetas, quienes podrían utilizar todos los métodos legales e intimidatorios para exigir el pago de la deuda junto con los intereses acumulados.

Por esta razón, es crucial afirmar que nunca deberías dejar de pagar la tarjeta , a menos que enfrentes serias dificultades financieras. En tales casos, lo más recomendable es negociar arreglos y financiamientos de deuda con tu banco para saldarla de la manera más beneficiosa para ambas partes.

Es fundamental entender que el banco puede iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, lo que puede llevar a procesos legales complejos que no solo perjudican tu historial crediticio, sino que también pueden resultar en embargos y otras sanciones financieras severas.

Gestión efectiva de deudas: claves para un historial crediticio sano

Frente a este escenario, los usuarios deben ser conscientes de la importancia de gestionar sus deudas de manera efectiva. Si bien algunos consideran que dejar de pagar puede ser una solución, es crucial entender que las consecuencias negativas en el historial crediticio perduran, afectando futuras oportunidades de financiación. Así, la toma de decisiones informadas resulta fundamental en un contexto donde cada vez más hogares enfrentan dificultades económicas.

Es recomendable que los usuarios busquen asesoría sobre sus opciones antes de tomar medidas drásticas. Con una comprensión clara de los plazos establecidos por la Ley de Tarjetas de Crédito, podrán explorar alternativas viables y evitar caer en un ciclo de endeudamiento sin salida. Mantener una comunicación activa con las entidades financieras puede ser clave para negociar condiciones y encontrar soluciones adecuadas a cada situación particular.