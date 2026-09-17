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Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón ha emergido como una opción casera ampliamente reconocida para aromatizar espacios de manera natural. Esta mezcla incorpora ingredientes accesibles que generalmente se encuentran en cualquier cocina, generando un aroma fresco y durable.

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En un entorno donde numerosas personas optan por evitar productos industriales, este tipo de preparaciones adquiere relevancia debido a su conveniencia. Aparte de perfumar, también se les atribuyen efectos adicionales dentro del hogar.

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: por qué sirve y para qué lo recomiendan.
Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: por qué sirve y para qué lo recomiendan.Archivo.

El ambientador casero de aceite, limón y canela que está ganando popularidad.

La mezcla de aceite de oliva, canela y cáscara de limón se emplea primordialmente como aromatizante natural. El aceite sirve como base para conservar el aroma, mientras que el limón proporciona frescura y la canela añade un matiz cálido.

Este preparado puede situarse en frascos abiertos, difusores caseros o incluso aplicarse en superficies como muebles o telas. Su utilización es habitual en ambientes tales como salas de estar, cocinas o dormitorios.

Beneficios de perfumar ambientes con aromas frescos y especiados:

  • Perfumar espacios con una fragancia fresca y especiada.
  • Proporcionar una sensación de limpieza en ambientes cerrados.
  • Contribuir a la neutralización de olores intensos, como los de la cocina.
  • Crear un entorno más acogedor y placentero.

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Guía paso a paso para preparar este aromatizante

Para llevar a cabo esta mezcla casera se requieren pocos elementos y el procedimiento resulta sencillo:

  • Colocar aceite en un frasco de vidrio.
  • Agregar cáscaras de limón previamente limpiadas.
  • Incorporar ramas de canela o canela en fragmentos.
  • Dejar reposar la mezcla durante varias horas para potenciar el aroma.

Una vez finalizado, el preparado puede utilizarse directamente o ajustarse a distintos formatos según la finalidad que se le desee dar dentro del hogar.