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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2933 (Cristo) y las letras son: C D G W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

 1°2933 11°5236 
 3625  12°3393
 3°0902  13°9560 
 3531  14°9924 
 8618  15°9066 
 6°9574  16°9260
 7166  17°5704 
 1497  18°6653 
 7339  19°3469 
 10°1610  20°7502 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 9135 - Pajarito.

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 1°9135 11°5711 
 6699   12°6437
 3°5890  13°4099 
 3979  14°6324 
 8744  15°5566 
 6°7315  16°3186
 2116  17°9059 
 4987  18°3608 
 1565  19°0517 
 10°0940  20°1680 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele simbolizar consuelo, esperanza y guía en momentos de duda. Puede indicar búsqueda de sentido espiritual o necesidad de perdón y reconciliación.

También puede reflejar valores internos como compasión y sacrificio, invitándote a actuar con integridad. El contexto del sueño y tus creencias personales dan el matiz de su mensaje.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele señalar mensajes sutiles, esperanza y el inicio de algo pequeño que necesita cuidado.

Si vuela y canta sugiere libertad y alegría; si está herido o enjaulado indica vulnerabilidad o límites.