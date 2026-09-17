Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2933 (Cristo) y las letras son: C D G W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

1° 2933 11° 5236 2° 3625 12° 3393 3° 0902 13° 9560 4° 3531 14° 9924 5° 8618 15° 9066 6° 9574 16° 9260 7° 7166 17° 5704 8° 1497 18° 6653 9° 7339 19° 3469 10° 1610 20° 7502

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 9135 - Pajarito.

1° 9135 11° 5711 2° 6699 12° 6437 3° 5890 13° 4099 4° 3979 14° 6324 5° 8744 15° 5566 6° 7315 16° 3186 7° 2116 17° 9059 8° 4987 18° 3608 9° 1565 19° 0517 10° 0940 20° 1680

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele simbolizar consuelo, esperanza y guía en momentos de duda. Puede indicar búsqueda de sentido espiritual o necesidad de perdón y reconciliación.

También puede reflejar valores internos como compasión y sacrificio, invitándote a actuar con integridad. El contexto del sueño y tus creencias personales dan el matiz de su mensaje.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele señalar mensajes sutiles, esperanza y el inicio de algo pequeño que necesita cuidado.

Si vuela y canta sugiere libertad y alegría; si está herido o enjaulado indica vulnerabilidad o límites.