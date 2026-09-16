Una localidad argentina ha sorprendido al dar un paso significativo en materia de transporte público, pues ha inaugurado la primera parada de colectivo con climatización de calefacción y refrigeración. Esta iniciativa posiciona a la localidad como líder en innovación en movilidad urbana.

La estructura ya se encuentra en funcionamiento en San Juan, en la Plaza Madre Universal y se propone mejorar la experiencia de los usuarios que diariamente esperan el paso de los colectivos.

Orgullo argentino: la localidad que construyó la primera parada de colectivos con aire acondicionado (foto: archivo).

Características de la nueva parada de colectivos climatizada

La parada se caracteriza por su forma de pecera, debido a su estructura de vidrio. Su principal particularidad es que posee un clima controlado que establece un nuevo estándar en infraestructura urbana .

El módulo dispone de una puerta corrediza, iluminación tanto interna como externa, bancos destinados a la espera y una pantalla digital de información que se actualiza de acuerdo a la situación de los servicios del transporte público.

La misma fue instalada a finales del año anterior en la Plaza Madre Universal, un punto céntrico y de considerable afluencia. El municipio especificó que la ubicación fue seleccionada por la numerosa cantidad de pasajeros que transitan la zona.

Nuevas paradas de colectivo con tecnología en zonas estratégicas para mayor confort

Se prevé la implementación de seis paradas en total en distintos puntos estratégicos. El objetivo consiste en replicar este modelo de confort y tecnología en zonas con alta concentración de usuarios.

Las próximas ubicaciones confirmadas son:

Accesos a la Universidad Nacional de San Juan.

Esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli.

Frente a la Universidad Católica de Cuyo.

Calle Rastreador Calívar, cerca del edificio municipal.

Frente al Hospital Marcial Quiroga.