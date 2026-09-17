La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 1438 (Piedras) y las letras son: J K L X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

1° 1438 11° 7646 2° 3254 12° 0332 3° 3879 13° 0190 4° 0019 14° 5689 5° 4309 15° 4656 6° 9215 16° 2848 7° 1264 17° 0191 8° 1260 18° 6436 9° 9230 19° 3185 10° 7523 20° 9814

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 9446 - Tomates.

1° 9446 11° 2159 2° 4963 12° 9476 3° 7366 13° 8093 4° 0027 14° 5056 5° 8314 15° 5375 6° 1574 16° 7326 7° 0162 17° 3870 8° 8805 18° 6540 9° 4675 19° 0002 10° 1741 20° 7193

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. Puede indicar que tienes bases sólidas para enfrentar retos o que valoras lo duradero.

También puede reflejar obstáculos, frialdad emocional o cargas que pesan. Según el contexto del sueño, sugiere tomar decisiones firmes o soltar aquello que te endurece.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y sanación; su color rojo simboliza pasión, energía y deseos renovados.

Si están maduros, indica buenos resultados y relaciones florecientes; si están verdes o podridos, advierte de prisas, frustraciones o asuntos emocionales por resolver.