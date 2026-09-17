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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 1438 (Piedras) y las letras son: J K L X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

 1°1438 11°7646 
 3254  12°0332
 3°3879  13°0190 
 0019  14°5689 
 4309  15°4656 
 6°9215  16°2848
 1264  17°0191 
 1260  18°6436 
 9230  19°3185 
 10°7523  20°9814 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 9446 - Tomates.

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 1°9446 11°2159 
 4963   12°9476
 3°7366  13°8093 
 0027  14°5056 
 8314  15°5375 
 6°1574  16°7326
 0162  17°3870 
 8805  18°6540 
 4675  19°0002 
 10°1741  20°7193 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. Puede indicar que tienes bases sólidas para enfrentar retos o que valoras lo duradero.

También puede reflejar obstáculos, frialdad emocional o cargas que pesan. Según el contexto del sueño, sugiere tomar decisiones firmes o soltar aquello que te endurece.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y sanación; su color rojo simboliza pasión, energía y deseos renovados.

Si están maduros, indica buenos resultados y relaciones florecientes; si están verdes o podridos, advierte de prisas, frustraciones o asuntos emocionales por resolver.