En esta noticia

Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7795 (Anteojos) y las letras son: U C H M.

Te puede interesar

Despedida de las canas | El tinte natural y artesanal que recupera la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

 1°7795 11°6990 
 4347  12°6568
 3°8863  13°8865 
 6791  14°0967 
 0010  15°9172 
 6°2109  16°3084
 2623  17°8175 
 2220  18°1131 
 7438  19°9387 
 10°3477  20°5467 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 6267 - Mordida.

Te puede interesar

Orgullo nacional: la localidad argentina que abrió la primera parada de colectivo con calefacción para no pasar frío
 1°6267 11°7419 
 5662   12°4218
 3°1139  13°8300 
 0628  14°3238 
 4345  15°7944 
 6°1854  16°2150
 2632  17°9394 
 9715  18°5495 
 9186  19°3905 
 10°3799  20°3795 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Tras de 20 años de historia, cierra una emblemática fábrica de galletitas argentinas

Te puede interesar

No es Argentina | El país de América Latina con mayor calidad de vida que se posiciona por encima de varias potencias mundiales

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar claridad, perspectiva o la necesidad de ver una situación con más detalle. Puede indicar que buscas información, enfoque o una nueva forma de interpretar lo que te rodea.

Si los Anteojos están rotos o borrosos, sugiere confusión o juicios nublados. Encontrar o ponerse Anteojos puede anunciar soluciones, asesoría útil o una decisión tomada con mayor lucidez.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele simbolizar agresión, traición o miedo a ser lastimado. También puede reflejar límites invadidos y ansiedad acumulada.

Si muerdes tú, revela rabia contenida o deseo de afirmar poder. Quién muerde y la parte del cuerpo señalan la relación y el área de tu vida afectada.