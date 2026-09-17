Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7795 (Anteojos) y las letras son: U C H M.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

1° 7795 11° 6990 2° 4347 12° 6568 3° 8863 13° 8865 4° 6791 14° 0967 5° 0010 15° 9172 6° 2109 16° 3084 7° 2623 17° 8175 8° 2220 18° 1131 9° 7438 19° 9387 10° 3477 20° 5467

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 6267 - Mordida.

1° 6267 11° 7419 2° 5662 12° 4218 3° 1139 13° 8300 4° 0628 14° 3238 5° 4345 15° 7944 6° 1854 16° 2150 7° 2632 17° 9394 8° 9715 18° 5495 9° 9186 19° 3905 10° 3799 20° 3795

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar claridad, perspectiva o la necesidad de ver una situación con más detalle. Puede indicar que buscas información, enfoque o una nueva forma de interpretar lo que te rodea.

Si los Anteojos están rotos o borrosos, sugiere confusión o juicios nublados. Encontrar o ponerse Anteojos puede anunciar soluciones, asesoría útil o una decisión tomada con mayor lucidez.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele simbolizar agresión, traición o miedo a ser lastimado. También puede reflejar límites invadidos y ansiedad acumulada.

Si muerdes tú, revela rabia contenida o deseo de afirmar poder. Quién muerde y la parte del cuerpo señalan la relación y el área de tu vida afectada.