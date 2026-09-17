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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7795 (Anteojos) y las letras son: U C H M.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre
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|7795
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|6990
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|4347
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|6568
|3°
|8863
|13°
|8865
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|6791
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|0967
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|0010
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|9172
|6°
|2109
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|3084
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|2623
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|8175
|8°
|2220
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|1131
|9°
|7438
|19°
|9387
|10°
|3477
|20°
|5467
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 17 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 6267 - Mordida.
|1°
|6267
|11°
|7419
|2°
|5662
|12°
|4218
|3°
|1139
|13°
|8300
|4°
|0628
|14°
|3238
|5°
|4345
|15°
|7944
|6°
|1854
|16°
|2150
|7°
|2632
|17°
|9394
|8°
|9715
|18°
|5495
|9°
|9186
|19°
|3905
|10°
|3799
|20°
|3795
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con Anteojos suele simbolizar claridad, perspectiva o la necesidad de ver una situación con más detalle. Puede indicar que buscas información, enfoque o una nueva forma de interpretar lo que te rodea.
Si los Anteojos están rotos o borrosos, sugiere confusión o juicios nublados. Encontrar o ponerse Anteojos puede anunciar soluciones, asesoría útil o una decisión tomada con mayor lucidez.
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con una mordida suele simbolizar agresión, traición o miedo a ser lastimado. También puede reflejar límites invadidos y ansiedad acumulada.
Si muerdes tú, revela rabia contenida o deseo de afirmar poder. Quién muerde y la parte del cuerpo señalan la relación y el área de tu vida afectada.