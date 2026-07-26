Este sábado, 25 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 2173 - Hospital

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 25 de julio

1° 2173 11° 1678 2° 4825 12° 2024 3° 5145 13° 4207 4° 8323 14° 1989 5° 7646 15° 2404 6° 5788 16° 0176 7° 6919 17° 9106 8° 8765 18° 3155 9° 6296 19° 8893 10° 7142 20° 0317

¿Qué significa soñar con Hospital?

Soñar con un hospital simboliza búsqueda de sanación y cuidado. Puede reflejar agotamiento, necesidad de descanso o de atender emociones pendientes.

También alude a apoyo externo y procesos de cambio. Si el sueño es sereno sugiere recuperación; si es inquietante, invita a pedir ayuda.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.