Durante este sábado, 27 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8953 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de junio

1° 8953 11° 9481 2° 6570 12° 0927 3° 0013 13° 6920 4° 7205 14° 6005 5° 5702 15° 4719 6° 0495 16° 8023 7° 2282 17° 4448 8° 5021 18° 3457 9° 6238 19° 7329 10° 8933 20° 2731

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con El Barco simboliza un viaje interior y la dirección de tu vida. Un barco estable indica avance, seguridad y propósito.

Tormentas, naufragios o deriva señalan ansiedad y falta de control. Aguas calmadas y puerto a la vista anuncian paz y logros próximos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.