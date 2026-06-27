Durante este sábado, 27 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 8953 - El Barco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de junio
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|9481
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|6570
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|3°
|0013
|13°
|6920
|4°
|7205
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|6005
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|5702
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|4719
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|0495
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|8023
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|2282
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|4448
|8°
|5021
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|3457
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|6238
|19°
|7329
|10°
|8933
|20°
|2731
¿Qué significa soñar con El Barco?
Soñar con El Barco simboliza un viaje interior y la dirección de tu vida. Un barco estable indica avance, seguridad y propósito.
Tormentas, naufragios o deriva señalan ansiedad y falta de control. Aguas calmadas y puerto a la vista anuncian paz y logros próximos.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.