La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 26 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6550 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 26 de junio

1° 6550 11° 7084 2° 7352 12° 3955 3° 4538 13° 5233 4° 7691 14° 2866 5° 9087 15° 2272 6° 3650 16° 9573 7° 3058 17° 1405 8° 6589 18° 5973 9° 2226 19° 8167 10° 0930 20° 3075

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas; puede anunciar estabilidad económica y momentos de compartir.

Si el pan está duro o escaso, sugiere preocupaciones materiales o carencia; si es fresco y aromático, augura oportunidades, bienestar y renovación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.