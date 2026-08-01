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Durante este viernes, 31 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 3082 - La Pelea

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 31 de julio

 3082 11° 3879 
 2°0857 12° 0505
 3°4662 13° 7902 
 4°3994 14° 0195 
 5°5232 15° 7386 
 6°6583 16° 6598 
 7°8840 17° 5507 
 8°0891 18° 6698 
 9°731019° 0870 
 10°6930 20° 6464 

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano, señalando emociones contenidas que buscan salida.

También puede indicar la necesidad de fijar límites y afrontar un problema pendiente, invitándote a canalizar tu energía de forma constructiva.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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