Durante este viernes, 31 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3082 - La Pelea

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 31 de julio

1° 3082 11° 3879 2° 0857 12° 0505 3° 4662 13° 7902 4° 3994 14° 0195 5° 5232 15° 7386 6° 6583 16° 6598 7° 8840 17° 5507 8° 0891 18° 6698 9° 7310 19° 0870 10° 6930 20° 6464

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano, señalando emociones contenidas que buscan salida.

También puede indicar la necesidad de fijar límites y afrontar un problema pendiente, invitándote a canalizar tu energía de forma constructiva.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.