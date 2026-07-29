Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 7865 - El Cazador
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 29 de julio
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¿Qué significa soñar con El Cazador?
Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y estrategia; simboliza valentía, instinto y control.
También puede indicar sentirte presionado o perseguido por problemas; sugiere poner límites, actuar con prudencia y redefinir prioridades.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.