Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7865 - El Cazador

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 29 de julio

1° 7865 11° 2709 2° 2042 12° 1930 3° 0884 13° 1418 4° 0351 14° 4100 5° 3447 15° 7930 6° 3037 16° 5557 7° 5761 17° 3770 8° 8699 18° 0321 9° 2571 19° 3276 10° 2820 20° 2494

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y estrategia; simboliza valentía, instinto y control.

También puede indicar sentirte presionado o perseguido por problemas; sugiere poner límites, actuar con prudencia y redefinir prioridades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.