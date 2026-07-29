Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 4524 - Caballo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 29 de julio
|1°
|4524
|11°
|0484
|2°
|2749
|12°
|0319
|3°
|8847
|13°
|4770
|4°
|5052
|14°
|2975
|5°
|1091
|15°
|9760
|6°
|1054
|16°
|7658
|7°
|7426
|17°
|6852
|8°
|5620
|18°
|6160
|9°
|4227
|19°
|8629
|10°
|1977
|20°
|8926
¿Qué significa soñar con Caballo?
Soñar con el Caballo suele simbolizar fuerza, libertad y energía; indica impulso para avanzar y superar retos.
Si el Caballo aparece dócil, sugiere control y equilibrio; si está desbocado o herido, advierte de emociones fuera de control o desgaste.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.