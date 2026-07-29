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Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 4524 - Caballo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 29 de julio

 4524 11° 0484 
 2°2749 12° 0319
 3°8847 13° 4770 
 4°5052 14° 2975 
 5°1091 15° 9760 
 6°1054 16° 7658 
 7°7426 17° 6852 
 8°5620 18° 6160 
 9°422719° 8629 
 10°1977 20° 8926 

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con el Caballo suele simbolizar fuerza, libertad y energía; indica impulso para avanzar y superar retos.

Si el Caballo aparece dócil, sugiere control y equilibrio; si está desbocado o herido, advierte de emociones fuera de control o desgaste.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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