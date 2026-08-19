La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 19 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2356 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto

1° 2356 11° 4973 2° 1347 12° 3117 3° 1806 13° 0717 4° 7574 14° 7467 5° 5362 15° 5853 6° 4895 16° 4327 7° 3596 17° 3427 8° 4066 18° 4094 9° 2044 19° 0354 10° 9333 20° 1291

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar miedo a perder control, estatus o seguridad. Refleja ansiedad ante errores, fracasos o cambios bruscos.

También puede indicar necesidad de soltar cargas y aceptar una transición. Si te despiertas al caer, sugiere buscar apoyo y reforzar la confianza.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.