Este martes, 9 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1697 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio

1° 1697 11° 8119 2° 3656 12° 2853 3° 9300 13° 3814 4° 7698 14° 4071 5° 9292 15° 1519 6° 5955 16° 7865 7° 7710 17° 0819 8° 1379 18° 9760 9° 7485 19° 2113 10° 7869 20° 4065

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con una mesa simboliza encuentro, apoyo y acuerdos; es el espacio donde compartes recursos y afectos. Si está firme y ordenada, indica estabilidad y claridad en tus vínculos.

Una mesa vacía, rota o inestable sugiere carencias, tensiones o desunión. Su tamaño y posición reflejan tu rol social: anfitrión, invitado o aislado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.