Este martes, 9 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 1697 - Mesa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio
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|8119
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|3814
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|4071
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|9292
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|1519
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|5955
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|0819
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|1379
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|9760
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|7485
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|7869
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¿Qué significa soñar con Mesa?
Soñar con una mesa simboliza encuentro, apoyo y acuerdos; es el espacio donde compartes recursos y afectos. Si está firme y ordenada, indica estabilidad y claridad en tus vínculos.
Una mesa vacía, rota o inestable sugiere carencias, tensiones o desunión. Su tamaño y posición reflejan tu rol social: anfitrión, invitado o aislado.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.