Este martes, 9 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 1271 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de junio

1° 1271 11° 2479 2° 3968 12° 0967 3° 7461 13° 2121 4° 8776 14° 5928 5° 0920 15° 2615 6° 8022 16° 5498 7° 2607 17° 4077 8° 8432 18° 9284 9° 6695 19° 8312 10° 7375 20° 4644

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con el Excremento simboliza liberación y depuración: dejar ir culpas, tensiones o hábitos que ya no sirven. Sugiere necesidad de limpiar y empezar de nuevo.

También puede asociarse a valor y recursos, incluso dinero inesperado. Si genera asco o vergüenza, señala límites y la urgencia de alejarte de situaciones tóxicas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.