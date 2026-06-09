La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 8 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6289 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio

1° 6289 11° 6500 2° 1694 12° 3976 3° 4904 13° 0003 4° 8864 14° 3048 5° 4755 15° 9876 6° 2466 16° 5579 7° 2928 17° 9051 8° 6561 18° 2315 9° 3229 19° 5694 10° 9880 20° 3157

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar alertas: desconfianza, traiciones o entornos tóxicos que debes limpiar. Invita a proteger tus recursos y revisar relaciones y hábitos.

Según el contexto, también refleja supervivencia y astucia. Si la enfrentas o la echas, anuncia resolución de problemas; si te muerde o invade, sugiere conflictos pendientes.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.