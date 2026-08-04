Este martes, 4 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2757 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto

1° 2757 11° 6003 2° 9789 12° 2261 3° 2007 13° 9226 4° 6954 14° 7109 5° 3567 15° 0659 6° 6025 16° 6505 7° 6569 17° 9583 8° 3233 18° 7785 9° 0968 19° 8600 10° 7395 20° 4482

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado suele representar cargas emocionales, complejos o la necesidad de aceptar imperfecciones con resiliencia.

Si causa temor, puede aludir a prejuicios o vergüenza; si brinda ayuda, apunta a empatía y superación; si tú lo eres, a autoaceptación.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.