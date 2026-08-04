Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 5246 - Tomates
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto
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¿Qué significa soñar con Tomates?
Soñar con Los Tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y buena salud; verlos rojos y frescos indica oportunidades maduras y éxitos cercanos.
Si aparecen verdes, podrías necesitar paciencia; si están podridos o los aplastas, advierte sobre tensiones emocionales, decepciones o discusiones.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.