Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5246 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto

1° 5246 11° 6484 2° 4585 12° 1903 3° 8366 13° 4835 4° 7960 14° 1437 5° 7120 15° 7371 6° 3143 16° 8745 7° 8628 17° 6690 8° 8465 18° 7217 9° 9221 19° 8950 10° 6211 20° 2937

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con Los Tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y buena salud; verlos rojos y frescos indica oportunidades maduras y éxitos cercanos.

Si aparecen verdes, podrías necesitar paciencia; si están podridos o los aplastas, advierte sobre tensiones emocionales, decepciones o discusiones.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.