Este martes, 4 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3871 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto

1° 3871 11° 0272 2° 8955 12° 9596 3° 9461 13° 0219 4° 4204 14° 0248 5° 5169 15° 0987 6° 0686 16° 3774 7° 4455 17° 7032 8° 3322 18° 7283 9° 5179 19° 6516 10° 0048 20° 1214

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con el Excremento suele representar liberación de cargas emocionales y la necesidad de dejar atrás lo tóxico. Señala un proceso de limpieza interna.

También puede aludir a recursos, límites y vergüenza: cómo gestionas lo que incomoda. El contexto y tu emoción en el sueño matizan su significado.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.