La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 8 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7132 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio

1° 7132 11° 6299 2° 8035 12° 2698 3° 7815 13° 7559 4° 9286 14° 2796 5° 7665 15° 0094 6° 3794 16° 7859 7° 8168 17° 6531 8° 9585 18° 9816 9° 9833 19° 4434 10° 1750 20° 6710

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con el Dinero suele simbolizar valor personal, seguridad y deseos de prosperar; también puede reflejar temores sobre la estabilidad material.

El significado depende del contexto: encontrar dinero sugiere oportunidades y confianza; perderlo indica miedos, carencias o falta de control.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.