En esta noticia
La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 8 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 7132 - Dinero
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio
|1°
|7132
|11°
|6299
|2°
|8035
|12°
|2698
|3°
|7815
|13°
|7559
|4°
|9286
|14°
|2796
|5°
|7665
|15°
|0094
|6°
|3794
|16°
|7859
|7°
|8168
|17°
|6531
|8°
|9585
|18°
|9816
|9°
|9833
|19°
|4434
|10°
|1750
|20°
|6710
¿Qué significa soñar con Dinero?
Soñar con el Dinero suele simbolizar valor personal, seguridad y deseos de prosperar; también puede reflejar temores sobre la estabilidad material.
El significado depende del contexto: encontrar dinero sugiere oportunidades y confianza; perderlo indica miedos, carencias o falta de control.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.