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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 6 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 0535 - Pajarito
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de junio
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¿Qué significa soñar con Pajarito?
Soñar con El Pajarito sugiere mensajes sutiles, intuición despierta y nuevas ideas que buscan libertad; es un llamado a escuchar señales pequeñas.
También puede advertir fragilidad emocional o chismes a tu alrededor, invitándote a proteger tus límites y cuidar lo delicado.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.