Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 6 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0535 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de junio

1° 0535 11° 5533 2° 8340 12° 5341 3° 7915 13° 3854 4° 7638 14° 5900 5° 3589 15° 8842 6° 1758 16° 9697 7° 0337 17° 1839 8° 9684 18° 7735 9° 8652 19° 1646 10° 2875 20° 0862

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con El Pajarito sugiere mensajes sutiles, intuición despierta y nuevas ideas que buscan libertad; es un llamado a escuchar señales pequeñas.

También puede advertir fragilidad emocional o chismes a tu alrededor, invitándote a proteger tus límites y cuidar lo delicado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.