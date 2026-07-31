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Durante este viernes, 31 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 0214 - Borracho

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 31 de julio

 0214 11° 9862 
 2°8577 12° 3433
 3°6260 13° 5100 
 4°4978 14° 7049 
 5°5982 15° 7086 
 6°1517 16° 8139 
 7°5600 17° 5569 
 8°3705 18° 4512 
 9°259819° 1069 
 10°2317 20° 9426 

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con El borracho suele señalar excesos, descontrol o decisiones impulsivas que nublan el juicio. Invita a moderarte y revisar hábitos.

También puede reflejar evasión emocional o tensión acumulada que buscas aliviar. Si causa incomodidad, habla de límites que debes reforzar.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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