Este jueves, 6 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9854 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 6 de agosto

1° 9854 11° 8340 2° 1364 12° 3270 3° 6605 13° 1748 4° 9027 14° 5221 5° 1932 15° 2384 6° 2909 16° 6841 7° 4390 17° 8658 8° 5963 18° 3048 9° 9724 19° 9451 10° 8642 20° 2977

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y seguridad; señala estabilidad, paciencia y apoyo familiar.

Si aparece débil o inquieta, puede advertir de escasez o desgaste; invita a cuidar recursos y poner límites.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.