Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2270 - Muerto que sueña

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 6 de agosto

1° 2270 11° 0092 2° 3558 12° 2210 3° 8000 13° 6937 4° 2083 14° 3510 5° 1971 15° 9945 6° 3670 16° 6598 7° 6559 17° 2654 8° 9341 18° 6457 9° 8815 19° 3699 10° 9664 20° 6825

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con “El Muerto que sueña” indica duelo no resuelto o emociones reprimidas que vuelven para ser atendidas.

También simboliza transformación: algo que dabas por muerto puede renacer, invitándote a integrar el pasado sin estancarte.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.