Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8083 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto

1° 8083 11° 3386 2° 1178 12° 4466 3° 3761 13° 1880 4° 2160 14° 1002 5° 4457 15° 5524 6° 5306 16° 8155 7° 4911 17° 1136 8° 9209 18° 7459 9° 3550 19° 6392 10° 3726 20° 1936

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo refleja conflictos internos, estrés y temores sobre el futuro.

Si afrontas la tormenta, indica resiliencia; si te supera, advierte necesidad de pausa y autoconciencia.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.