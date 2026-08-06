Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 8083 - Mal Tiempo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto
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|3386
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|1178
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|4466
|3°
|3761
|13°
|1880
|4°
|2160
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|1002
|5°
|4457
|15°
|5524
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|5306
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|8155
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|4911
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|1136
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|9209
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|7459
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|3550
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|6392
|10°
|3726
|20°
|1936
¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?
Soñar con El Mal Tiempo refleja conflictos internos, estrés y temores sobre el futuro.
Si afrontas la tormenta, indica resiliencia; si te supera, advierte necesidad de pausa y autoconciencia.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.