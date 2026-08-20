Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6133 - Cristo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto

1° 6133 11° 1313 2° 6783 12° 1455 3° 9453 13° 2558 4° 9259 14° 7342 5° 8489 15° 8960 6° 6388 16° 4373 7° 8148 17° 5362 8° 5181 18° 2363 9° 2476 19° 5942 10° 6131 20° 4039

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo suele simbolizar fe, protección y guía en momentos de duda o necesidad.

También puede reflejar culpa, deseo de perdón y una llamada a la transformación espiritual y esperanza.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.