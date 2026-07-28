Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 27 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 0271 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 27 de julio

1° 0271 11° 6666 2° 8843 12° 6628 3° 2634 13° 0571 4° 3842 14° 6259 5° 7115 15° 8078 6° 9394 16° 9088 7° 1919 17° 6511 8° 6123 18° 8948 9° 8281 19° 3322 10° 3031 20° 7101

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento suele relacionarse con dinero, abundancia y la transformación de algo “impuro” en recurso o aprendizaje. También habla de soltar cargas y desbloquear energía.

Si genera asco, refleja vergüenza, culpa o necesidad de limpieza emocional. Si lo limpias o desechas, indica desapego, cierre y alivio.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.