Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0718 - Sangre

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 2 de septiembre

1° 0718 11° 8162 2° 4511 12° 5089 3° 4693 13° 7611 4° 5263 14° 2027 5° 4801 15° 7614 6° 0486 16° 0939 7° 7241 17° 0107 8° 9355 18° 3607 9° 0382 19° 2623 10° 0567 20° 9392

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión y el costo de un esfuerzo. También puede señalar transformaciones que exigen coraje y enfoque.

Si la sangre es abundante o causa miedo, sugiere desgaste o pérdida de control; si es poca y limpia, indica renovación, sanación y nuevos comienzos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.