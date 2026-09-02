Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5649 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 2 de septiembre

1° 5649 11° 3468 2° 9209 12° 0231 3° 4418 13° 1592 4° 9746 14° 4112 5° 9439 15° 4305 6° 1429 16° 6043 7° 3015 17° 5710 8° 6925 18° 2200 9° 2875 19° 3834 10° 6687 20° 5930

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con la carne puede reflejar deseos básicos, hambre emocional y necesidad de sustento. También alude a sensualidad, impulso vital y conexión con el cuerpo.

El estado de la carne da la clave: si está fresca, sugiere abundancia y oportunidades; si está cruda o en mal estado, advierte de impulsos sin procesar, excesos o culpa, invitando a moderación.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.