Este martes, 1 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3221 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre

1° 3221 11° 2906 2° 9918 12° 8226 3° 7104 13° 7305 4° 2163 14° 2117 5° 8852 15° 1949 6° 5588 16° 7472 7° 1967 17° 1210 8° 4757 18° 4574 9° 3408 19° 2642 10° 6433 20° 7674

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con La Mujer suele representar intuición, afecto y la parte emocional propia. Puede señalar deseos de cuidado, creatividad o vínculos significativos.

Según el contexto, también alude a poder personal, independencia o la figura materna. Si hay tensión en el sueño, apunta a límites, autoestima o necesidades no atendidas.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.