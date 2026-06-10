La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 10 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4160 - La Virgen

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de junio

1° 4160 11° 1367 2° 8418 12° 2129 3° 9426 13° 8857 4° 5753 14° 9826 5° 5110 15° 0556 6° 9405 16° 5533 7° 9272 17° 1968 8° 6117 18° 6154 9° 5623 19° 5939 10° 5749 20° 5139

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza; puede indicar que buscas guía espiritual o apoyo.

También puede aludir a perdón y renovación interior, invitándote a reconectar con tus valores y confiar en tu intuición.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.