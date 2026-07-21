Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 21 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 1153 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 21 de julio

1° 1153 11° 5995 2° 2926 12° 1959 3° 4528 13° 3646 4° 2014 14° 8581 5° 9334 15° 4098 6° 9646 16° 3863 7° 7465 17° 1211 8° 5724 18° 0139 9° 5150 19° 4172 10° 1113 20° 3734

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar viajes emocionales y cambios de rumbo. Indica deseo de explorar nuevas oportunidades o de navegar desafíos con serenidad.

Si el barco avanza en aguas tranquilas, augura progreso y confianza; si hay tormenta o naufragio, advierte inseguridad, pérdida de control o necesidad de replantear metas.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.