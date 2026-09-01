La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 1 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4987 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre

1° 4987 11° 5537 2° 8934 12° 2546 3° 6360 13° 6378 4° 0004 14° 1534 5° 5094 15° 8194 6° 2622 16° 2963 7° 1932 17° 5871 8° 9859 18° 8732 9° 3269 19° 5504 10° 2170 20° 7488

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con los Piojos suele reflejar preocupaciones, estrés y molestias que no logras apartar.

También indica necesidad de limpieza emocional y de alejarte de personas o hábitos que te “pican”.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.