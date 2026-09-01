Este martes, 1 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2228 - El Cerro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre

1° 2228 11° 2147 2° 0895 12° 6992 3° 8617 13° 3003 4° 7316 14° 9264 5° 5742 15° 2050 6° 4969 16° 2350 7° 5255 17° 1714 8° 4029 18° 4010 9° 0467 19° 1680 10° 2019 20° 5985

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y la necesidad de esforzarte para alcanzarlas. También refleja búsqueda de perspectiva y fortaleza interior.

Subirlo indica progreso y confianza; estancarte o caer señala obstáculos o agotamiento. Verlo a lo lejos sugiere planificar mejor antes de actuar.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.