Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 31 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9936 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 31 de agosto

1° 9936 11° 5741 2° 7960 12° 1752 3° 4175 13° 3922 4° 2722 14° 7028 5° 1438 15° 4143 6° 1632 16° 9506 7° 1613 17° 6235 8° 8357 18° 3329 9° 9192 19° 8585 10° 9493 20° 5888

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca alude a bienestar, abundancia y a la facilidad para resolver asuntos complicados.

Si está rancia, derramada o en exceso, advierte de descuidos, excesos o relaciones que requieren límites claros.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.