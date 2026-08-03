Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 3 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5199 - Hermano

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto

1° 5199 11° 3571 2° 7547 12° 2488 3° 0016 13° 0777 4° 7319 14° 9712 5° 1238 15° 2350 6° 2773 16° 8842 7° 4669 17° 1099 8° 8079 18° 3488 9° 5046 19° 3300 10° 7072 20° 8051

¿Qué significa soñar con Hermano?

Soñar con el hermano suele reflejar el vínculo familiar, la necesidad de apoyo o la lealtad, indicando deseo de unión y comprensión mutua.

También puede señalar conflictos pendientes o rasgos tuyos proyectados en él, invitándote a dialogar, poner límites o reconciliarte.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.