La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 1 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5838 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 1 de agosto

1° 5838 11° 7861 2° 5292 12° 2666 3° 2402 13° 4608 4° 9406 14° 8891 5° 4898 15° 1460 6° 5910 16° 3534 7° 4264 17° 0662 8° 9763 18° 5802 9° 6408 19° 9746 10° 1380 20° 7514

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con

las Piedras

Si bloquean el camino,

las Piedras

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.