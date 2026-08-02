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La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 1 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 5838 - Piedras
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 1 de agosto
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|1380
|20°
|7514
¿Qué significa soñar con Piedras?
Soñar con
las Piedras
Si bloquean el camino,
las Piedras
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.