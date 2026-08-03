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Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 2833 - Cristo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto

 2833 11° 1580 
 2°1882 12° 5324
 3°6031 13° 3217 
 4°9377 14° 2301 
 5°2808 15° 7145 
 6°1771 16° 4658 
 7°9527 17° 2168 
 8°2486 18° 7019 
 9°628519° 3446 
 10°8741 20° 6500 

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo simboliza fe, guía y esperanza en tiempos de incertidumbre.

También puede señalar culpa o deseo de perdón, e invitar a la reconciliación personal.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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