Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 2833 - Cristo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto
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|2833
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|1580
|2°
|1882
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|5324
|3°
|6031
|13°
|3217
|4°
|9377
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|2301
|5°
|2808
|15°
|7145
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|1771
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|4658
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|9527
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|2168
|8°
|2486
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|7019
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|6285
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|3446
|10°
|8741
|20°
|6500
¿Qué significa soñar con Cristo?
Soñar con el Cristo simboliza fe, guía y esperanza en tiempos de incertidumbre.
También puede señalar culpa o deseo de perdón, e invitar a la reconciliación personal.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.