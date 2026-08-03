Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2833 - Cristo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto

1° 2833 11° 1580 2° 1882 12° 5324 3° 6031 13° 3217 4° 9377 14° 2301 5° 2808 15° 7145 6° 1771 16° 4658 7° 9527 17° 2168 8° 2486 18° 7019 9° 6285 19° 3446 10° 8741 20° 6500

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo simboliza fe, guía y esperanza en tiempos de incertidumbre.

También puede señalar culpa o deseo de perdón, e invitar a la reconciliación personal.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.