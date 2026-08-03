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Este lunes, 3 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 6288 - El Papa

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto

 6288 11° 8473 
 2°8228 12° 7114
 3°4403 13° 8147 
 4°5991 14° 2333 
 5°9213 15° 1502 
 6°1088 16° 3494 
 7°7186 17° 8424 
 8°4030 18° 4816 
 9°351919° 9940 
 10°9924 20° 1928 

¿Qué significa soñar con El Papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, búsqueda de valores o necesidad de orientación moral. También puede reflejar deseo de perdón, consuelo o reafirmar tu fe y principios.

En otro sentido, puede aludir a autoridad, tradición o presión por cumplir expectativas. Si el sueño causa tensión, quizá indique conflicto entre tus ideales y lo que sientes que debes hacer.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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